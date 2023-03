Este jueves 9 de marzo se estrena en Chile Scream 6, película que continua con la franquicia de terror y que cuenta con la participación de Jenna Ortega y que trae de vuelta nuevamente a Courtney Cox como Gale Wealthers.

Con el estreno de la nueva cinta muchos fanáticos se preguntaban si es que Neve Campbell volvería a interpretar a Sidney Prescott, lo que la misma actriz negó.

¿Por qué no aparece Neve Campbell?

La actriz canadiense Neve Campbell anunció hace algunos meses que no formaría parte de la nueva película de Scream y ha sido ella la que se ha dedicado a aclarar su salida de la franquicia.

Campbell mencionó en su momento a Variety que el sueldo que le ofrecían para la sexta entrega de Scream no era equivalente a todo el aporte que ha hecho durante 25 años a la saga de películas.

“No sentí que lo que me ofrecían se equiparara al valor que aporto y que he aportado a esta franquicia durante 25 años. Y, como mujer en este negocio, creo que es realmente importante que se nos valore y que luchemos por ser valoradas”, explicó.

Asimismo criticó a la industria de Hollywood al mencionar que si fuera hombre estás situaciones no se darían.

“Creo que esto no hubiera pasado si fuera un hombre y hubiera hecho cinco entregas de una gran franquicia de éxito de taquilla durante 25 años”, agregó. “De ser así, el número que me ofrecieron sería muy distinto al que realmente me ofrecen. Y, en mi alma, simplemente no podía hacer eso”, mencionó.

Agregando que “No podía entrar en el plató sintiéndome así, sintiéndome infravalorada y sintiendo la injusticia, o la falta de justicia, en torno a eso”.

Hay que recordar que Campbell le dió vida a Sidney Prescott durante 5 entregas, la última de ellas encarnó al personaje con 48 años y compartió pantalla nuevamente con Courtney Cox.