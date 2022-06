Scream acaba de anunciar su primera baja importante en el elenco para su sexta película. Se trata de Neve Campbell, quien no volverá a interpretar a Sidney Prescott en la nueva producción de Paramount - Spyglass Media.

"Lamentablemente, no haré la próxima película de Scream", manifestó recientemente la actriz que actualmente se encuentra protagonizando la serie de Netflix titulada The Lincoln Lawyer. Además, se unió al elenco de Twisted Metal de Peacock junto con Anthony Mackie, Stephanie Beatriz y Thomas Haden Church.

La sexta película verá a Hayden Panettiere regresar como Kirby Reed, un papel que se forjó en Scream 4. Por otro lado, se unen al reparto Jenna Ortega, Melissa Barrera, Mason Gooding y Jasmin Savoy Brown, los sobrevivintes de la entrega anterior que dejarán atrás Woodsboro para comenzar un nuevo capítulo.

¿Por qué razón Neve Campbell no volverá a Scream 6?

De acuerdo a lo que manifestó la propia Neve Campbell, sus motivos se deben al tema económico.

"Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream", expresó la actriz. "Sentí que la oferta que me presentaron no equivalía al valor que he aportado a la franquicia”.

“Ha sido una decisión muy difícil seguir adelante. A todos mis fanáticos de Scream, los amo. Siempre me han apoyado increíblemente. Estaré eternamente agradecida contigo y con lo que esta franquicia me ha brindado durante los últimos 25 años”, concluyó Campbell.

El estreno de Scream 6 está contemplado para el próximo 31 de marzo de 2023.