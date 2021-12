Ryan Reynolds y Peloton tienen una divertida respuesta al dramático regreso de Sex and the City

Sex and the City regresó con una nueva temporada "And Just Like That" a 15 años desde el final de la serie con un capítulo de estreno que impactó a los fans debido a la pérdida de un querido personaje.

[ATENCIÓN: A CONTINUACIÓN HAY SPOILERS DE AND JUST LIKE THAT. SI NO HAS VISTO LA SERIE, NO SIGAS LEYENDO]

Al final del primer capítulo de la nueva serie de HBO Max, Mr Big (Chris Noth) sufre un infarto y no sobrevive, dejando a Carrie (Sarah Jessica Parker) destrozada.

La trágica muerte del protagonista masculino de la serie se produjo mientras el empresario estaba realizando ejercicios con Peloton, el método de entrenamiento que cuenta con una bicicleta estática para el hogar con una gran pantalla y altavoces delanteros y traseros.

Tras la muerte del querido personaje, Peloton rápidamente optó por la ruta creativa y creó un anunció junto a Chris Noth y Ryan Reynolds.

La compañía tuiteó un nuevo anuncio el domingo 12 de diciembre, con los actores, y que fue producido por la compañía de marketing de Reynolds, Maximum Effort en menos de 48 horas, dijo un portavoz de Peloton.

"Filmamos un anuncio con el actor Chris Noth y el instructor de Peloton Jess King, con una voz en off de Reynolds", dijo el portavoz en un correo electrónico. "En el lugar, reforzamos la narrativa de que el Peloton y el ejercicio cardiovascular son buenos para usted y ayudamos a millones de personas reales a llevar una vida larga, feliz y saludable".

El anuncio muestra a Noth reclinado en un sofá en un apartamento decorado para las fiestas junto al instructor de Peloton, Jess King, quien también apareció en And Just Like That, interpretando a un instructor ficticio de Peloton, Allegra, cuya clase Noth's Mr Big toma antes de su prematura muerte.

"Por nuevos comienzos", le dice King a Noth en el anuncio. "Te ves genial.", "Me siento genial. ¿Deberíamos dar otro paseo?" Noth responde, señalando un par de bicicletas Peloton detrás de ellos. "La vida es demasiado corta para no hacerlo".

“Y así, se le recordó al mundo que el ciclismo regular mejora el corazón, los pulmones y la circulación, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares”, dice el actor Reynolds en una voz en off, enumerando los beneficios del ejercicio, finalizando con "está vivo".