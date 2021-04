"La gente necesitaba el dinero ayer": Rodrigo Sepúlveda lanza fuerte crítica al gobierno por el tercer retiro del 10%

El periodista y conductor de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, compartió un sentido mensaje a través de su programa respectó al tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, en donde se refirió a la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional si es que se aprueba en el congreso.

Acerca de esto, Sepúlveda comienza señalando: "La política tiene que servir para ayudar a tu gente, para el bien común, es tu territorio, a ti te eligieron como presidente, como ministro, como diputado, como senador, como concejal, te eligió la gente".

Asimismo, indicó: "Por lo tanto esas políticas publicas, esas políticas que se tienen que realizar es para toda tu población, para los que votaron por ti, hoy me parece que se tapan los oídos absolutamente y no quieren darse cuenta de la realidad, ¿por qué? no sé, la verdad que no tengo idea, no quiero pensar mal, no es el momento de pensar mal".

"La gente necesitaba el dinero ayer, antes de ayer y no hoy. Se han atrasado en todo y se lo digo con el mayor de los respetos a las autoridades del país", enfatizó el comunicador.

"Si hoy, los del mismo partido del gobierno ya te dicen públicamente que se están equivocando y le hablan en la cara al presidente para decirle que apruebe el tercer retiro, y mas encima quieren ir al TC. ¡AYUDÉMOSNOS HOY! nos necesitamos todos hoy, todas nos necesitamos hoy día para salir de esta pandemia", expresó Sepúlveda.

"'No es que van a quedar sin AFP, no van a quedar con plata', ¿saben con cuanta plata se jubila la gente?, con 120 - 300 lucas, ¿usted cree que eso es decente para las personas?, ¿usted cree que eso le sirve al as personas?. No, es una burla. Vienen hace rato tratando de cambiar esa formula de las pensiones y no se hace".

"Entonces cuando la gente que no tenga dinero para retirar y cuando la gente se quede sin ningún peso en la AFP, hay es cuando el estado tiene que ponerse, porque hoy los que se salvaron de la pandemia fue la gente, con su propio dinero del bolsillo, porque el estado no llegó y llegó tarde", concluyó señalando el rostro de Mega.