El festival no se realizaba desde 2016.

The Killers comandará RockOut Fest 2022: Revisa la fecha, recinto y horario para el evento

El RockOut Fest aún tiene vida, porque el evento contará con una edición 2022 encabezada por nada menos que la banda estadounidense The Killers.

Originalmente conocido como Maquinaria, el festival tuvo cinco ediciones previas en 2010, 2011 y 2012, para posteriormente retornar rebautizado en 2014 y 2016.

Connotados artistas como Faith No More, Megadeth, Alice In Chains, Chris Cornell, Stone Temple Pilots, Snoop Dogg, Sonic Youth, Primus y Rammstein han pasado por su escenario.

Mientras que el mismo 2016 tuvo una versión argentina con The Offspring y Rammstein.

RockOut Fest 2022 | Fecha, recinto y horario

El RockOut Fest 2022 tendrá lugar el próximo 10 de noviembre, momento en el que los artistas desfilarán por el Estadio Santa Laura Universidad Sek.

RockOut Fest 2022 | ¿Qué artistas estarán en el evento?

Estos serán los principales números con que contará el festival en el día de su evento:

- The Killers

- LP

- Molchat Doma

- Miranda!

- Father Muckers

- Las Ligas Menores

- We Are the Grand

RockOut Fest 2022 | Entradas para el evento

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo martes 6 de septiembre, por medio del sistema PuntoTicket.