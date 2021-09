La conocida figura de televisión Rocío Marengo sorprendió a todos tras su presentación en La Academia de ShowMatch al dedicarle fuertes palabras a su pareja, Eduardo Fort, con quien lleva ocho años de relación.

La ex chica reality muy afectada pidió la palabra para referirse a la situación señalando que esta cansada de la falta de apoyo de su parte, tras haber realizado una exitosa actuación en el espacio. “Estoy harta de remar en dulce de leche tratando de salvar una relación”, confesó.

“Estoy hace ocho año, remando acompañando y no es verdad de venir a acompañarme, se hace el que me apoya", señaló entre lágrimas la ex participante de Mundos Opuestos 2.

Sobre el mismo tema, Rocío explicó que ha tenido que aguantar distintas cosas en su relación, sin embargo, a seguido a su lado. “Estoy harta, repodrida, ocho años que estoy al lado de él bancando a la ex, que me salió a puteaba por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme, que le da vergüenza, que me mintió”, continuó.

“Me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, y se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a darse la vacuna y no es capaz de venir”,

“Eduardo Fort, hacete cargo, tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco, yo estoy hasta acá”, señaló muy afectada por la situación.

La trasandina agregó que con el circulo más cercano de su pareja tiene una excelente relación. “Su familia me ama, la viste acá a Martita Fort bancándome, me gané el cariño de sus hijos y vos sabés lo que es una familia ensamblada”, expresó la conocida rostro de TV.

Asimismo le exigió que tome cartas en el asunto por la larga relación que tienen. “Él como hombre se tiene que poner los pantalones. Ocho años te banqué Eduardo, estoy hasta acá de tus bolas pesadas, no lo merezco”, enfatizó.