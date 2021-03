Rocío Marengo se emociona al hablar sobre la maternidad: "A veces las cosas no se dan"

Rocío Marengo, la conocida modelo argentina que ha tenido una destacada carrera en nuestro país, habló acerca de sus deseos de convertirse en madre y su visión de la maternidad en el programa "Intrusos" de Argentina.

La trasandina lleva una relación de siete años con Eduardo Fort, debido a esto los panelistas del espacio le preguntaron a la ex participante de Master Chef Celebrity cómo se llevaba con los hijos de él y si tenían planes de ampliar la familia.

“Estamos para sumar, somos grandes y a mí, cuando hay chicos de por medio, me interesa que estén bien. Cuanto más amor tengan, es mejor y yo tengo también otros sobrinitos, de repente por estar de novia con Edu se me vino un batallón de más sobrinos, hijastros y un montón de chicos que yo estoy para sumar”. indicó la ex participante de Doble Tentación.

Sobre las intenciones de convertirse en madre, la modelo indicó que “Si es un deseo, estamos en pareja con edu, estamos re contra bien con Edu, hay proyectos y siempre dejamos todo en manos de Dios, que venga cuando tenga que venir, si es que tiene que venir”, sostuvo.

Marengo también se refirió sobre la presión social que existe en torno a la maternidad. "es un tema muy delicado, el otro día yo tuve un mal trago porque en otro programa me dijeron que yo estaba en pareja y yo no lo enganchaba porque no tenía hijos”.

Agregó que “a veces las cosas no se dan, no tiene que ver con que uno quiera o no quiera las cosas a veces no se dan”.

Luego añadió “La primera que tiene que estar decidida soy yo por los miedos que me generan y las cosas que no se han dado y yo he buscado por otros lados y tampoco ha llegado".

"Hoy estoy como quiero estar”, enfatizó.

Además agregó visiblemente afectada que "a veces entre medio está la presión, las preguntas, hay cosas que hieren. una mujer no necesita ser madre para realizarse o estamos obligadas, a veces las cosas no se dan".

Revisa a continuación las declaraciones de Rocío.