Riverdale estrena el tráiler de su quinta temporada

La historia de Archie y sus amigos está casi de regreso y porfin después de muchos teasers a través de redes sociales, el trailer oficial de la quinta temporada esta finalmente aquí.

Anterior al estreno no sabíamos mucho acerca de la nueva temporada, excepto se vienen varios cambios, como por ejemplo el rompimientos de las parejas más emblemáticas, Bughead, Varchie y Choni quienes se habrán separado durante el salto de tiempo, los motivos aún no están claros, lo que sí sabemos es que Jughead (Cole Sprouse) y Veronica (Camila Mendes) tendrán nuevas parejas. Sobre Choni, la pareja conformada por Madelaine Petsch y Vanessa Morgan, aún no hay nada claro, excepto que Morgan se perderá algunos capítulos debido a que dará a luz a su primer hijo.

El tráiler muestra lo que originalmente iba a ser el final de cuarta temporada, la graduación, la fiesta de gala y lo que decidirán para el futuro los protagonistas. Recordemos que los tres episodios finales de la temporada pasada debieron suspenderse debido a la pandemia de Covid-19 por lo que los tres episodios restantes fueron agregados a la 5ta temporada que en sus capítulos cerrarán la historia antes del salto de tiempo de siete años.