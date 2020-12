Ringo Starr lanza nueva colaboración con Paul Mccartney y Dave Grohl

En "Here to the Nights", Starr no solo se reúne con su ex compañero de The Beatles Paul McCartney, sino que también con diferentes artistas conocidos quienes proporcionan voces invitadas, incluidos Dave Grohl, Jenny Lewis, Chris Stapleton, Sheryl Crow. , Lenny Kravitz, Joe Walsh, Ben Harper, Finneas O'Connell, Corinne Bailey Rae, Yola y Eric Burton de Black Pumas.

La canción también cuenta con Steve Lukather de Toto en la guitarra, Benmont Tench de Tom Petty y los Heartbreakers en el piano, y fue escrita por la conocida compositora Diane Warren, quien ha estado detrás de éxitos internacionales como I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith y Un-Break my Heart de Toni Braxton.

"Cuando Diane me presentó esta canción, me encantó su sentimiento", dijo Starr en un comunicado. "Este es el tipo de canción que todos queremos cantar, y fue genial la cantidad de músicos maravillosos que se unieron. Quería que saliera a tiempo para el Año Nuevo porque se siente como una buena canción para terminar un año difícil. Así que aquí están las noches que no recordaremos y los amigos que no olvidaremos, y les deseo a todos paz y amor para el 2021 ".

2021 también traerá un nuevo demo de cinco pistas de Starr titulado Zoom In, que saldrá el 19 de marzo y se grabará en el estudio de su casa durante la cuarentena y sigue al último álbum de estudio de Starr, What's My Name, lanzado el año pasado.