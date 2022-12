Luego de la polémica entre Johnny Depp y Amber Heard, y que Disney le diera la espalda, los fanáticos del actor se preguntan si es que volverá a interpretar a Jack Sparrow en una nueva cinta de Piratas del Caribe.

Esto luego de que el mismo Johnny Depp haya descartado hace algunos meses la idea de volver a interpretar al pirata para Disney.

¿Podría regresar?

El productor Jerry Bruckheimer se pronunció hace unos meses y mencionó que dejó abierta la puerta para el regreso de Depp como Sparrow, ahora nuevamente volvió a sacar el tema, pero esta vez sería debido a que Ted Elliot, uno de los creadores del personaje interpretado por Depp, fue llamado para participar en la creación del guión de la sexta película.

Ante esto, Bruckheimer mencionó, sobre la posibilidad de que esto interfiera en la creación del nuevo guión, que “Todavía estamos trabajando en ello. No hay nada definitivo aún, pero seguimos dando pequeños pasos para tener un guión”.

Es importante mencionar que la creación del guión depende mucho de si se encuentra presente en la historia o no el capitán Jack Sparrow, esto debido a que Sparrow es un personaje de gran importancia en la saga de películas, sin restarle importancia al hecho de que no contaría con el apoyo del público si es que Johnny Depp no aparece en pantalla grande.

Depp vs Heard

Durante el juicio de Johnny Depp y Amber Heard en abril de este año, el mismo actor dijo que no volvería a protagonizar a Sparrow en una nueva entrega de Piratas del Caribe aunque Disney le ofreciera $300 millones de dólares.

Esto debido a la polémica que se desató por la separación de la pareja, en dónde Amber Heard en distintos medios de comunicación como The Sun y The Washington Post mencionó que Depp era un maltratador.

Esto desencadenó dos juicios por difamación, uno en Inglaterra y otro en Virginia, Estados Unidos.

Debido a las acusaciones de Heard, Depp perdió muchos trabajos en la industria, como la perdida del papel de Grindelwald en Animales Fantásticos y Jack Sparrow de Piratas del Caribe, de Warner Bros. y Disney, compañías que declinaron de sus servicios durante 2020.