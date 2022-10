31 años han pasado desde la edición del disco más alabado de los Red Hot Chili Peppers, pero aún hay heridas abiertas a propósito de su creación. Al menos así lo confesó el guitarrista John Frusciante, quien manifestó su arrepentimiento por no incluir una canción particular en ese icónico álbum.

Llámenlo nostalgia, pero todo apunta a que Frusciante al reencontrarse con sus antiguos compañeros de banda tocó la fibra sensible de los recuerdos y ahora en medio de una entrevista hizo la revelación.

Pero no se trata de cualquier entrevista. John conversaba con Rick Rubin, el productor detrás de ese disco de 1991, cuando lanzó la confesión.

Red Hot Chili Peppers | ¿Qué canción debería haber estado en Blood Sugar Sex Magik pero nunca se incluyó?

John Frusciante explicó que el dolor que aún le queda en el alma tiene que ver con Soul to Squeeze, canción que no forma parte de la discografía oficial de Red Hot Chili Peppers, sino que se editó unicamente como un Lado B del lanzamiento de los sencillos Give it Away y Under the Bridge, para luego ser incluida en la banda sonora de la película Coneheads (1993).

"Cuando escuché Blood Sugar, en particular, por muy bueno que sea y todo, me dije: 'Estábamos locos por no poner Soul to Squeeze en ese álbum'. Recuerdo claramente lo que pensábamos Flea y yo", lamentó.

El guitarrista luego explicó que "recuerdo éramos nosotros dos en particular los que estábamos como: 'No, demasiado. Tal y como están las cosas, tenemos tres canciones así, y eso ya es más que suficiente', o algo así".

Además, Frusciante le recordó a Rubin que "hiciste todo lo posible para convencernos de que la pusiéramos. Dijiste: 'Creo que es una de las mejores canciones'". Pero no hubo caso, eso nunca pasó.

Red Hot Chili Peppers editó el viernes pasado su décimo tercer disco, Return of the Dream Canteen, del que han lanzado dos canciones como sencillos Tippa my Tongue y The Drummer.