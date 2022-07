Rebelde, el remake de la serie mexicana de los 2000, que tuvo como protagonistas a Alfonso Herrera, Anahí Puente, Dulce María, Christopher Uckermann y Maite Perroni, está cada vez más cerca de estrenar su segunda temporada.

La primera entrega, presentó a una nueva generación de estudiantes del Elite Way School (EWS) que luchan por ganar la batalla de bandas del exclusivo colegio, un concurso musical que les daba la posibilidad de triunfar en sus carreras.

Mientras todo esto ocurre, surgen muchas emociones entre los estudiantes, que se mezclarán con el regreso de la sociedad secreta llamada Logia, que amenaza los sueños de los protagonistas.

El nuevo ciclo de episodios, tendrá de regreso a los alumnos en nuevos desafíos que no solo los pondrán a prueba en el ámbito de la música sino también en las complicadas relaciones amorosas.

Azul Guaita, Franco Masini, Lizeth Serene, Sergio Mayer, Andrea Chaparro, Giovanna Grigio, Alejandro Puente y Jerónimo Cantillo regresan a sus papeles. A ellos se suma Joel Isaac Figueroa en el papel de Okane y Flavio Medina como el nuevo director Bauman.

¿A qué hora se estrena la segunda temporada de Rebelde?

Los ocho capítulos de la segunda temporada de Rebelde se estrenarán este miércoles 27 de julio a las 03:00 horas de Chile y se podrá ver a través de la plataforma de streaming Netflix.

Horario Latinoamérica:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 AM

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM