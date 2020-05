Realizarán serie secuela de "El Silencio de los Inocentes", película que popularizó al villano Hannibal Lecter

Clarice Starling, la detective protagonista de El Silencio de los Inocentes y que compartió con el afamado asesino en serie Hannibal Lecter, tendrá su propia serie.

Las medidas sanitarias a rededor del mundo han ralentizado las producciones de ficción, tanto películas como series. Pero eso no significa que algunos proyectos no avancen.

Jodie Foster y posteriormente Julianne Moore interpretaron a la detective Clarice Starling.

La cadena CBS aprobó un piloto para una serie secuela de la película que popularizó a Hannibal Lecter, enfocada en la detective del FBI que en la película forja una extraña relación con el asesino y que fue interpretada por Jodie Foster.

El piloto de la nueva ficción, que llevará por nombre "Clarice", iniciará en el corto plazo y apenas la contingencia lo permita, según informó Hollywood Reporter.

La ficción se ubicará solo un año después de los acontecimientos de "El Silencio de los Inocentes, aunque no hay información si aparecerá Hannibal, que en el universo de películas fue llevado a la pantalla de genial manera por Anthony Hopkins.

La actriz Rebecca Breeds (Pretty Little Liers) interpretará el rol de la detective, mientras que el elenco lo completa Kal Penn (Harold & Kumar Go to White Castle), Nick Sandow (Orange is the New Black) y Michael Cudlitz (The Walking Dead).