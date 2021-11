Raquel Argandoña irrumpió en el capítulo de despedida de Bienvenidos, en modo "último día nadie se enoja", disparando contra todo y todos, lanzando más de una declaración polémica en el proceso. Entre ellas algo deslizó sobre el estelar que le prometieron y que finalmente nunca se concretó.

La madre de Kel Calderón habló de su actual estado de salud y también recordó aquella época en que el matinal de Canal 13 experimentó tiempos mejores, "cuando el pisco sour creo que corría desde las 9 de la mañana" y lo pasaban "genial" durante las jornadas de cobertura del Festival de Viña.

"Lo pasábamos increíble, ¿sabes cuándo sonó la cosa?... Yo creo que me van a retar, pero me da lo mismo porque me quedan dos meses no más en el canal... Cuando empezaron a meter tanto político", lamentó.

"Nos entreteníamos tanto nosotros", recordó, obligando a su compañeros a contenerse en risas nerviosas, sobre todo Tonka Tomicic y Polo Ramírez.

"Cosa que no pasa hoy porque los matinales están llenos de periodistas, está bien que sea la contingencia, pero es una lata y la gente quiere entretenerse", añadió Argandoña criticando la realidad actual de los matinales en que se habla de política delincuencia y temas de actualidad, por sobre entregar entretención.

Raquel Argandoña : ¿Qué dijo la mamá de Kel Calderón en Bienvenidos sobre "el programa que nunca salió"?

Aparte de recordar lo bueno del matinal, Raquel también aprovechó la instancia para traer a colación "ese programa que nunca salió", haciendo referencia a Atrevidas, un estelar que preparaba su estreno con Argandoña, Tonka y Fran García-Huidobro, para el que incluso rotó una promo en pantalla, pero finalmente fue congelado y posteriormente desestimado.

Fue justamente eso lo que recordó Raquel: "teníamos la gráfica. Éramos tres mujeres con harta trayectoria en la televisión. Nos vendieron la pomada de este programa, estaba la gráfica, las fotos, la filmación, pero nadie sabía de que se iba a tratar el programa ni nadie preguntó. Te lo juro".

Tonka confirmó la situación del incierto proyecto, comentando entre risas que "es verdad".

"¿Y cuándo partimos?, en dos semanas más... ¿y de qué vamos a hablar?, no se sabe", contó la animadora complementando los dichos de Raquel.

Con el vuelo, Argandoña vaticinó que "yo creo que vamos a volver pronto, en otra cosa, en entretención".