Raquel Argandoña volvió a la televisión con todo. Tras revelarse como el Flamenco en ¿Quién es la Máscara?, de Chilevisión, ahora estuvo presente en el último capítulo del matinal Bienvenidos, que se emitió este miércoles. Momento en el que entregó más detalles sobre su estado de salud.

Al borde del mediodía, Argandoña tuvo un contacto remoto con el programa de Canal 13 y la animador Tonka Tomicic le hizo una rimbombante presentación.

"Hay una mujer que no puede faltar este día. Porque además de marcar la televisión de la televisión chilena, también marcó la historia de este programa. Hace un tiempito atrás estuvo delicada de salud, pero ha dicho que sí, que quiere estar en este último programa y te saludamos, te recibimos con un fuerte aplauso", comentó Tomicic para darle el pase a la madre de Kel Calderón.

Ante la consulta sobre "¿cómo estás? ¿cómo está tu salud? ¿te recuperaste bien?", Raquel aseguró que "no, todavía no me he recuperado, me queda un mes y medio. Estuvo a punto de irme pal' otro lado, pero dicen que la yerba mala nunca muere".

Raquel Argandoña: ¿En qué está su recuperación?

"Me estoy cuidando, por eso no pude ir al estudio. Pero bien, estoy sumamente ordenada y yo creo que me queda pa' rato todavía", sostuvo en relación a su internación en una clínica debido a una obstrucción intestinal.

Argandoña recalcó que no exagera, que su riesgo de muerte fue real. "Sí, sí, estuve mal. Pero cuando uno llega a ese estado es un descanso que tú dices 'qué rico, ojalá me lleven, porque es un descanso como una siesta de ocho meses'".

Al mismo tiempo, resalto que "mi hermana se portó un 100. Tengo un régimen especial, así que soy un poco una lata. Bajé 5 kilos. Pero he sido bien ordenada, fíjate".