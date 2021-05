Roberto Cox alza la voz tras fuertes críticas por reemplazar a Rafa Cavada: "Esto es lo más suave que me dijeron"

El periodista Roberto Cox actualmente está reemplazando a Rafael Cavada durante el fin de semana para las transmisiones del noticiario de Chilevisión y CNN Chile.

Esta situación no le cayó muy bien a algunos cibernautas quienes utilizaron sus redes sociales para manifestar su descontento y enviarle agresivos mensajes a Cox.

Tras una serie de mensajes violentos que le llegaron a su red social, el comunicador utilizó sus redes sociales para responder a quienes lo descalifican.

En sus stories compartió un pantallazo en su contra donde el usuario señalaba: "Qué paja ver al infumable @CoxRobertoCoy en TV, realmente estropea el día. La decadencia más absoluta y rotunda de un rubro cobarde y traicionero en una sola persona, la elocuencia total”.

La respuesta del periodista fue: “Esto es lo más suave que me dijeron hoy por Twitter. Repiten consignas por caricaturas preconcebidas de las cuales no tienen idea. Arman trending topics que asumen como verdades absolutas con el afán de difamar y cancelar a quiénes, supuestamente, piensan distinto”.

Concluyó señalando: “No me entristecen ni amedrentan todas las descalificaciones, pero sí me preocupa que no le cambien las pilas al control remoto para simplemente cambiar de canal”.