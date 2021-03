"Es una roncha maomeno": Araña de rincón manda a Quique Neira al hospital

Si bien Quique Neira finalmente obtuvo el indulto de un histórico de Colo Colo para volver a fumar marihuana, ahora lamentablemente el músico volvió a llamar la atención tras ser atacado por una araña de rincón que lo mandó directo a solicitar ayuda en un hospital.

"Me picó una araña", partió indicando el músico la tarde del jueves, informándole a sus 64 mil seguidores en Twitter.

Al parecer la situación se fue complicando con las horas, ya que al rato comentó que "la picadura de araña se me está poniendo afiebrada, está hinchada la zona de la picadura y me duele un poco. Es una roncha maomeno. Alguien que entienda de esto que me pase algún dato, remedio casero... Par favaaaaar!!".

Finalmente Neira optó por lo sano: "Mañana temprano me voy a urgencias. Les agradezco a todos las respuestas y la voluntad de ayudarme. Se necesita de esta vibra en estos tiempos. Que las RRSS sirvan también pa esto es una cosa buena. Abrazo para todxs, cuídense".

24 horas después, Quique Neira volvió a la carga en Twitter para calmar a los usuarios que le preguntaban por su estado de salud.

"Estoy bien chiquillxs. Vine a urgencias. Me darán medicamentos. Lo más probable: picadura es de araña que encontré en mi cuarto ayer (rincón)", explicó.

Y añadió que "estoy bien. Gracias a todos x estar pendientes y alentar virtualmente. Tengo la fortuna de decir que no es peor".

El relato de Quique Neira sobre la picadura de una araña de rincón.(1)

"En casa, recuperándome de una mordedura de araña. Todo normal, no pasa nada. ¡Cuídense amigxs!", fue otro de los mensajes Neira, demostrando su buen ánimo al bromear en Instagram: