El elenco original de la icónica serie de televisión Power Rangers regresará a la pantalla para un especial evento en Netflix: La celebración de los 30 años desde su estreno. El lanzamiento en la plataforma se debe a que el streaming está preparando la siguiente etapa de la franquicia, Power Rangers: Cosmic Fury.

La producción que llegó a la pantalla por primera vez el año 1993 con la serie Mighty Morphin Power Rangers, continuó extendiéndose por más temporadas en donde distintos grupos de personas continuaban con el legado de proteger a la tierra de malvados villanos que buscan tomar el control.

El video que promociona Once & Always no divulga muchos detalles, solo algunas citas seleccionadas sobre cómo es volver a unir al elenco, en donde aparecen dos de los personajes más recordados de la franquicia, David Yost y Walter Emanuel Jones, los Blue and Black Rangers originales.

Además, el adelanto muestra un pequeño homenaje para el único ranger verde, Jason David Frank, quien falleció en noviembre pasado.

A ellos se le suman Steve Cardenas, Johnny Yong Bosch, Karan Ashley y Catherine Sutherland. quienes interpretaron a los segundos Red, Black, Yellow y Pink Rangers, respectivamente.

Revisa el avance a continuación

Amy Jo Johnson se baja de la reunión

La primera ranger rosa en la historia de la franquicia, Kimberly Hart, no estará en la reunión. Así lo expresó su intérprete a través de redes sociales.

Johnson tuiteó: “Para que conste, nunca dije que no”, tuiteó el miércoles. “Simplemente no dije que sí a lo que me ofrecieron. ¡Pero hay otras cosas divertidas en la tienda! ¡Espero ver a mis amigos patear traseros!”.