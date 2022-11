Una inesperada noticia sacudió a los fans de Power Rangers luego de que se confirmó que Jason David Frank, quien interpretó a Tommy Oliver, ranger rojo y blanco en Mighty Morphin Power Rangers y Powers Rangers Zeo, a los 49 años.

La mañana de este domingo comenzaron a circular a través de las redes sociales los rumores sobre el supuesto deceso del actor, lo cual fue confirmado por uno de sus representantes a Geek Ireland hace pocas horas.

Esta mañana dos tweets alertaron al mundo sobre el deceso del actor, su entrenador y amigo cercano, Mike Bronzoulis, escribió en Facebook para compartir una foto de los dos y dijo: 'RIP mi hermano de otra madre Jason David Frank. Todavía estoy en estado de shock �� Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho".

Luego agregó: 'Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammy y sus hijos, oro para que Dios los ayude a superar este momento difícil”.

El artista BossLogic a través de twitter también se refirió a la noticia. 'Descansa en paz Jason David Frank Hablando contigo hace unas semanas... Esto es desgarrador. Mis condolencias a la familia. Hablando contigo hace unas semanas. Esto es desgarrador Mis condolencias a la familia. No quería creerlo. Todavía no quiero. Ni siquiera sabía que esto no está confirmado".

“Estuve trabajando con él en un proyecto, me enteré por eso y por las mutuas con las que trabajamos. Estoy conmocionado y desconsolado como todos los demás....'

Las causas del deceso aún se desconocen.

Carrera actoral

El actor saltó a la fama interpretando a Tommy Oliver, el Green Ranger, en la exitosa serie y, aunque el papel solo duró 14 episodios, su papel fue tan popular que regresó a la ficción como el Ranger Blanco, para después protagonizar Power Ranger Zeo, como el Ranger Rojo, el líder del equipo.

También participó en otras temporadas de Power Rangers como Turbo, Wild Force, Dino Thunder, S.P.D, Super Megaforce, HiperForc y Super Ninja Steel. Además, realizó un cameo en la película de Power Rangers el 2017.