Tras años de espera por parte de los fans, la ansiada reunión de RBD finalmente se realizará, sin embargo, no todos los integrantes de la banda regresarán. Poncho Herrera, no será parte del evento que comenzará el 2023.

Debido a esto, los fans de la banda utilizaron sus redes sociales para reclamar en contra del intérprete por no querer unirse a la reunión de RBD.

Tras las múltiples críticas, en un encuentro con la prensa, según recoge Telemundo, la actriz y cantante Maite Perroni fue consultada al respecto y señaló: "Tenemos que respetar las decisiones personales y profesionales de cada quien, eso no tiene nada que ver con el cariño y el amor que hay entre nosotros, Son decisiones que nos llevan a distintos lugares, nada más”,

¿Por qué Poncho Herrera no se suma al reencuentro de RBD?

Los fans descubrieron rápidamente que el intérprete de Miguel Arango en Rebelde no sería parte de la esperada reunión. Esto debido a que el actor no publicó el video revelando la noticia y tampoco cambió su imagen de perfil en Instagram por el escudo de la banda.

Sin embargo, la pista principal que revela que no será parte del esperado reencuentro es que el intérprete no aparece en el registro promocional del evento. A pesar de que no realizó declaraciones inicialmente, tras días de silencio, Herrera decidió alzar la voz y entregar los motivos del por qué no será parte de la esperada reunión.

"Voy a estar trabajando, amigos", expresó en Despierta América, de Univision. "Lo único que puedo decir es que va a ser un proyecto muy exitoso y yo les deseo todo el éxito del mundo".

Luego agregó: "Yo estoy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, estoy agradecido, y seguiré agradecido. Simple y sencillamente, estoy feliz por los proyectos que tengo ahorita y creo que una cosa no va peleada con la otra".