La exitosa banda mexicana RBD anunció su esperado reencuentro para el 2023 titulado "Y Soy Rebelde" a más de una década desde la separación de la agrupación. Debido a esto, hay alta expectativa sobre los países que visitarán.

Los fans deberán esperar hasta el 19 de enero para saber en qué consiste el reencuentro de Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Maite Perroni. Pero eso no ha impedido que comiencen las especulaciones sobre el esperado evento.

¿Qué países visitará RBD en su gira?

El medio El Universal reveló los posibles países que visitará la banda en la esperada gira. Entre ellos se encuentran los países donde la agrupación logró su mayor éxito, tales como:

Brasil

Chile

Colombia

España

Estados Unidos

México

Perú

¿Qué se sabe sobre el regreso de RBD?

Todo comenzó hace pocos días cuando los integrantes de la banda comenzaron a dar señales en sus redes sociales que algun anuncio relacionado a RBD se estaba acercando. Primero uno por uno comenzaron a eliminar su foto de perfil, seguido del archivamiento de todas sus fotos en Instagram.

Tras días de sospechas y emoción por parte de los fans, finalmente se reveló que la banda prepara un esperado regreso. Todos los integrantes, con excepción de Poncho Herrera, compartieron la noticia de que el 19 de enero del 2023 entregarán una gran noticia para sus millones de seguidores.

La historia de RBD

La agrupación saltó a la fama el año 2004, luego de que Anahí, Poncho, Christopher, Christian, Dulce María y Maite protagonizaron la teleserie Rebelde, que contaba la historia de los estudiantes del prestigioso colegio Elite Way School.

En la trama los personajes forman la banda RBD, la cuyo éxito traspasó la pantalla y produjo una de las agrupaciones más exitosas de todos los tiempos.

Durante su trayectoria la agrupación lanzó 6 álbumes de estudio: Rebelde (2004), Nuestro Amor (2005), Celestial (2006), Rebels (2006), Empezar desde Cero (2007) y Para Olvidarte de Mí (2009), de los cuales se estrenaron los hits 'Rebelde', "Asi soy yo", "Tenerte y quererte", 'Liso y Sensual', 'Fuera', 'Solo quédate en Silencio', 'Tras de mí', 'Qué hay detrás', 'Fuego', Santa no Soy, "Celestial", "Me Voy", "Futuro ex novio", 'Bésame sin Miedo' y 'Tras de mí'.

Además de 6 tours alrededor del mundo: Tour Generación RBD, Tour generación 2006, Tour Celestial y Empezar desde Cero Tour. Tras cuatro años y luego de millones de discos vendidos, la banda anunció su separación el año 2008 con una gira final titulada "El Tour del Adiós