Daniel Craig se despidió de James Bond después de terminar su último día en el set de "Sin tiempo para morir", el actor inglés se tomó un momento para despedirse no solo de sus compañeros de cinta y la producción, sino que además del personaje que interpretó en la pantalla grande por más de una década.

En octubre de 2021, el actor habló con EW en donde entregó detalles sobre qué extrañará más del personaje. "Lo extrañaré todo, creo. Echaré de menos la colaboración. Quiero decir, con suerte seguiré trabajando y tendré muchos otros trabajos encantadores, pero es un aire muy, muy, muy raro. Aparte de las películas de Marvel, no hay películas tan grandes como esta".

Asimismo, agregó: "He tenido el privilegio de participar en él. ... Estuvo allí antes que yo, y estará allí después de mí. Pero he tenido la oportunidad de ser parte de todo esto, y si no puedes conseguirlo para una película de Bond como actor, ¿para qué puedes hacerlo? Entonces, sí, lo extrañaré mucho"; señaló el actor.

Tras esto, los fans de todo el mundo han comenzado a especular acerca de cuál será el actor que interpretará al famoso espía en una nueva cinta. A través de redes sociales, los cibernautas han expuesto quiénes consideran serán los candidatos adecuados para interpretar el rol.

Idris Elba, Regé-jean Page, Daniel Kaluuya, Michael B. Jordan, John Boyega, Cillian Murphy, Tom Holland, Chris Hemsworth, Michael Fassbender y Tom Hardy, son los nombres de la estrellas que se tomaron la discusión sobre quién debería interpretar al próximo James Bond.

¿Qué actor debería interpretar al próximo James Bond?

Revisa las reacciones de Twitter a continuación