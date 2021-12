¿Quién es Unicornio?, la pregunta fue respondida este lunes en el programa de Chilevisión, luego de que ¿Quién es la Máscara? revelara a otra más de las celebridades que participan del espectáculo durante su actual segunda temporada.

La apuesta televisiva encabezada por Julián Elfenbein pone a distintas celebridades a competir caracterizadas con disfraces únicos, coloridos y de gran tamaño, quienes cantarán cada semana frente a un jurado. Eso para que los evaluadores, junto al público, deberán averiguar quién se esconde detrás de esos trajes.

Los evaluadores son: Cristián Riquelme, ex jurado de Yo Soy; la periodista y conductora de Chilevisión Noticias, Macarena Pizarro; la actriz de cine, teatro y televisión María Elena Swett; y el periodista y conductor de televisión Cristián Sánchez.

¿Quién es la Máscara? | ¿Quién era la celebridad dentro de Unicornio?

Este domingo, ¿Quién es la Máscara? expuso a otro participante al ser desenmascarado en su actual segunda temporada, la que resultó ser la celebridad que estaba detrás del Unicornio: la ex animadora del Festival de Viña del Mar y periodista, Eva Gómez.

Esta vez, tras su retorno al programa, María Elena Swett en conjunto con Cristián Sánchez fueron los dos investigadores que terminaron apuntándole a la verdadera identidad del personaje, una famosa que marcó su retorno a la televisión luego de años de ausencia.

"La verdad es que cuando me lo ofrecieron fue súper difícil tomar una decisión. Me dijeron que tenía que buscar una personalidad y 'aún no encuentro ni la mía' dije", fue uno de los comentarios que hizo Gómez, ya sin la máscara.

Antes de cerrar, añadió que "Quise hacer como un álter ego, como una unicornio coqueta, pero a la vez súper empoderada (...) Fue mi mejor interno, lo pasé increíble".

Ahora sólo quedan cinco personajes en competencia: Bola Disco, Boca, Panda, Tiburón y Puma.