Este 1 de febrero llegó a la plataforma de Disney+ la película de Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, secuela de la cinta de la Pantera Negra en la cuál podemos ver la despedida al Rey T’Challa y el camino de Shuri para convertirse en la nueva protectora de la ciudad de Wakanda.

Wakanda Forever tiene solo una escena post-créditos, la que se encuentra precisamente al final de los primeros créditos.

Si no has visto Wakanda Forever y no quieres conocer los detalles de la trama, no continúes leyendo.