Game of Thrones ha sido una de las producciones seriales con mayor éxito en el último tiempo. Tras su debut, han nacido nuevas ideas spin off. ¿De qué tratan?. Lee la siguiente nota.

Todos quedamos sorprendidos y sorprendidas con el excelente guion de Game of Thrones. Su historia mágica medieval que nos muestra una lucha de poderes y con personajes legendarios, dejó cautivada a la audiencia, tan así, que luego apareció su producción spin off que logró marcar la pauta con su estreno, se trata de House of the Dragon, que tendrá una nueva temporada. Pero, aunque por ahora sabemos de esta noticia, existe el trabajo que ha estado realizando HBO en otros spin-offs de Game of Thrones que incluyen desde una adaptación de Tales of Dunk and Egg hasta una serie secuela enfocada en Jon Snow.

¿Qué dijo George R.R. Martin sobre las producciones spin off de Game of Thrones?

En una reciente publicación de Not a Blog, Martin reforzó que sigue trabajando en Vientos de Invierno, e indicó que los recientes movimientos en HBO por cortesía del mandato de Warner Bros Discovery han influenciado en el avance de los proyectos de Game of Thrones.

“Me tomé unos días libres por vacaciones, lo confieso. Me da vergüenza, supongo. Pero ahora estoy de vuelta en la mina de sal, trabajando... trabajando en tantas malditas cosas, que mi cabeza pronto puede explotar”, escribió el autor. “Sí, Vientos de Invierno, sí, sí. Y House of the Dragon, la segunda temporada. Y varios de los otros programas sucesores que estamos desarrollando con HBO. (Algunos de ellos se están moviendo más rápido que otros, como siempre ocurre con el desarrollo. Ninguno ha recibido luz verde todavía, aunque esperamos... tal vez pronto. Un par se ha archivado, pero no estoy de acuerdo con que estén muertos. Puedes sacar algo del estante tan fácilmente como puedes ponerlo en el estante. Todos los cambios en HBO Max nos han impactado, ciertamente)”.

Una cosa importante a señalar, es que no existe una luz verde oficial que comande el desarrollo de los proyectos mencionados. Aunque lo más seguro, es que la compañía HBO no perderá la oportunidad de invertir en producciones de GOT que de seguro volverán a marcar la pauta desde su estreno.