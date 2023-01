El 2022 fue un año de grandes estrenos y lanzamientos cinematográficos. Uno de estas producciones fue Prey. La quinta película de Depredador. La cinta causó sensación, a pesar de los comentarios de muchos que creían que el film sería un fracaso, logró convertirse en una de las mejores películas de la franquicia y del año. Ahora, se ha comentado sobre una secuela de la cinta. ¿Qué sabemos al respecto?

Amber Midthunder revela detalles sobre el futuro de Prey

Recientemente Amber Midthunder asistió a los Critics Choice Awards. Durante la red carpet, fue entrevistada por el medio Variety y una de las preguntas del comunicador fue una muy específica y directa “¿habrá Prey 2?"

"No tengo una fecha para ti", señaló Amber sobre si se está trabajando en la secuela de Prey. "Esto no es un anuncio, pero no digo que no esté sucediendo. Hablamos todo el tiempo sobre todo tipo de cosas y esa fue probablemente una", comentó la joven actriz. Además, la artista escénica agregó que está más que interesada de ver a dónde la historia llevará a Naru.

Otra persona importante dentro del equipo creativo de la cinta es su director Trachtenberg, quien también comentó que aún mucho más para explorar en el mundo de Depredador.

Sí, existe un camino que cada vez más toma forma para guiar la producción de Prey 2. Su primera parte recibió vastas visualizaciones en todo el mundo, logrando una buena recepción, como también diversos premios y más detalles. Con ese panorama, hay pruebas más que suficiente para que 20th Century Studios considere darle vida a Prey 2.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Prey?

De acuerdo con la sinopsis oficial, “Prey” está ambientada en la Nación Comanche hace 300 años y sigue a Naru, “una guerrera feroz y muy hábil que ha sido criada a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras, así que cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente.

La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena altamente evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que resulta en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios”.