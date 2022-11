Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristaln fue declarada como la peor cinta de la saga. Tras ese nombramiento, la franquicia decidió 15 años después estrenar una nueva cinta que consagraría el fin del personaje Indy, intepretado por Harrison Ford. Muchas cosas se han comentado de la cinta, entre ellas, quién sería el nuevo enemigo del arqueólogo.

Revelan qué papel interpretará Mads Mikkelsen

El actor ha interpretado diversos papeles en famosas películas como 'Hannibal', 'Doctor Strange (Doctor Extraño)' o 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore', siendo reconocido en interpretar a villanos, y en Indiana Jones 5 no será la excepción.

Según revela la revista Empire, que ha compartido nuevas fotos xclusivas de la cinta, podemos ver al actor con un look que nos remite directamente al personaje de Arnold Toht, villano de la primera entrega. Mikkelsen describe su papel como "un hombre que quiere corregir algunos errores del pasado", y añade: "Hay algo que podría hacer del mundo un lugar mejor para vivir y a él le encantaría hacerse con ello. Indiana Jones también lo quiere. Y ahí está la historia".

El largometraje se desarrolla en plena Guerra Fría, cuando existe la disputa entre los americanos y rusos por la carrera espacial, toda esta situación hará que Indy descubra alguna que otra "verdad incómoda". "La realidad es que el programa lunar fue dirigido por un montón de exnazis", apunta Jez Butterworth, coguionista de 'Indiana Jones 5'. "Hasta dónde llega ese 'ex' es la cuestión principal. Y eso inquietará a Indy".

Así mismo, el argumento de la película plantea un cierre de ciclo para el personaje, el cual volverá a encontrarse con los villanos originales de la saga en un contexto donde, según señala Butterworth, "el modelo de lo que es un héroe ha cambiado. No es solo que están buscando algo que no está ahí arriba, [...] sino que, las personas que hay detrás son sus mayores enemigos".

¿Cuál es el elenco de Indiana Jones 5?

Su reparto principal es integrado por: Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson y Antonio Banderas.

¿Cuándo se estrena Indiana Jones 5?

La última película de la saga será estrenada en la pantalla grande en junio de 2023.