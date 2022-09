D23 Expo traerá a los fans de todo el mundo las principales novedades de Disney, no sólo de sus marcas cinematográficas más conocidas, sino que también sobre las múltiples ramas del entretenimiento que ofrece la firma del ratón. Para eso, tendrá transmisiones especiales de algunos paneles seleccionados que formarán parte del evento.

El evento promete apariciones de actores, actrices y quienes están a cargo de la creación de las series y películas favoritas del público; adelantos de los nuevos productos de consumo; recorridos por experiencias únicas en el salón de exhibiciones; una mirada exclusiva a los últimos lanzamientos de Disney Games; entrevistas con autores/as de Disney Publishing

Además, habrá resúmenes diarios de lo más destacado de D23 Expo por los presentadores del podcast D23 Inside Disney y anuncios especiales.

Algunos de los paneles que se ofrecerán en las transmisiones serán Disney Parks, Experiences and Products; Disney Branded Television; Disney Games y Marvel Games; National Geographic; y más.

En América Latina, las cuentas de Disney Studios, Disney+, Marvel y Star Wars tendrán cobertura exclusiva mostrando todas las novedades de la Expo.

En tanto, los fans de Disney podrán ver D23 Expo [EN VIVO] en D23Expo.com/live, D23.com, y en las cuentas de D23 en YouTube, Facebook, Twitter, y Twitch. También puedes revisar las transmisiones aquí mismo:

¿Qué paneles tendrá la D23 Expo? ¿Cuántos y cuándo son?

Viernes, 9 de septiembre

10:30 h – Ceremonia de entrega de los premios Disney Legends

Disney100 da inicio a D23 Expo con una presentación épica que incluye la ceremonia de entrega de premios Disney Legends, con el director ejecutivo de Disney: Bob Chapek. El evento honrará una vez más a aquellos artistas y visionarios que han hecho contribuciones significativas al legado de Disney. Este año se homenajeará a Anthony Anderson, Kristen Bell, Chadwick Boseman, Patrick Dempsey, Jonathan Groff, Josh Gad, Idina Menzel, Ellen Pompeo, Tracee Ellis Ross, y más.

13:00 h – Presentación de juegos Disney y Marvel

Sintoniza Disney & Marvel GAMES SHOWCASE para conocer los anuncios, avances y novedades de algunos de los nuevos y próximos juegos de Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm y 20th Century Studios.

14:30 h – Disney For Scores Podcast en vivo celebra la música de Marvel

Para celebrar la poderosa música de las historias de Marvel, el crítico de la revista Variety Jon Burlingame, presentará el podcast en vivo Disney For Scores. Jon dará vida al formato del popular podcast Disney For Scores mientras entrevista a quienes compusieron algunas de las series y películas favoritas de Marvel. Al escuchar el podcast, las audiencias podrán conocer los secretos detrás de la creación de la increíble música que ayuda a construir el Universo de Marvel.

16:00 h – Conversación con las Leyendas Disney

Las nuevas leyendas de Disney comparten una conversación reveladora sobre sus legendarias carreras.

18:00 h – D23 Expo Mousequerade 2022

¡El máximo concurso de disfraces de Disney regresa a D23 Expo! La presentadora Nina West y un jurado invitado conformado por Yvette Nicole Brown, Ashley Eckstein y Ally Maki participarán de este concurso mientras se revelan las creaciones más extraordinarias y los maquillajes más mágicos del universo de fans de Disney. La novedad de este año será que quienes estén viendo el concurso, ya sea desde D23 Expo o desde sus casas, podrán votar a su “Fan Favorito” y enterarse de quién gana.

Sábado, 10 de septiembre

10:30 h – Hablando con los veterinarios de National Geographic

Únete a los excepcionales veterinarios y veterinarias de National Geographic: el Dr. Jan Pol y su esposa Diane (“The Incredible Dr. Pol”); el Dr. Vernard Hodges (“Critter Fixers: Country Vets”); el Dr. Geoff Pye, Dr. Jen Flower, y el cuidador de animales Rain Westgard (“Magic of Disney’s Animal Kingdom”); y Alfonso Ribeiro (“America’s Funniest Home Videos: Animal Edition”) para una conmovedora mirada al detrás de escena de sus populares series, moderado por Tamron Hall (“Tamron Hall Show”).

12:00 h – Bob’s Burgers

La serie animada ganadora del premio Emmy® “Bob’s Burgers” se une a D23 Expo tras el reciente estreno aclamado por la crítica de Bob’s Burgers: La película. El elenco y sus creadores darán primicias y divertirán a la audiencia durante un animado panel de debate.

14:00 h - CÓMICS DE MARVEL: Celebrando los 60 años del asombroso Spider-Man

¡Una oportunidad para celebrar los 60 años espectaculares, sensacionales y vertiginosos de Spider-Man! Desde su humilde debut en Amazing Fantasy #15 en 1962, Spider-Man trepó por las paredes al súper estrellato internacional. El editor ejecutivo de Spider, Nick Lowe, y el editor en jefe C.B. Cebulski recorrerán la historia de los cómics del líder de las telarañas a lo largo de sus seis décadas. Un panel imperdible en el que se compartirán curiosidades cautivadoras del héroe arácnido.

15:30 h – Espectáculo de entretenimiento épico de Disney: The Musical: The Extravaganza!

Una presentación exclusiva de Disney Branded Television que resalta un legado de excelencia en la narración de historias e incluye apariciones de talentos, actuaciones y avances nunca vistos de contenido original para Disney+, Disney Channel y Disney Junior.

18:00 h – D23 Duelo de preguntas y respuestas de estrellas de Disney

Nina West (“RuPaul’s Drag Race", Hairspray on Tour, D23 Mousequerade 2022) presentará a concursantes famosos y miembros de la audiencia a través de un caleidoscópico mundo de extraordinarios juegos Disney, que incluyen una trivia, desafíos físicos, ¡y mucho más!

18:30 h – La creación de Disney100: La Exhibición

Productores de los Walt Disney Archives, Semmel Exhibitions y Studio TK revelan detalles imperdibles sobre la nueva exposición que celebra los 100 años del Disney Wonder, cuyo estreno está previsto para febrero de 2023 en el Franklin Institute de Filadelfia, Estados Unidos.

Domingo, 11 de septiembre

10:30 h – Un futuro ilimitado: Disney Parks, Experiences and Products

El presidente de Disney Parks, Experiences and Products Josh D’Amaro conversará acerca del futuro ilimitado de Disney. Con anuncios y actualizaciones sobre la magia que tiene lugar en todo el mundo en los parques, en alta mar, en el hogar y más allá, el público obtendrá una mirada detrás de los grandes sueños de los Disney Imagineers y podrá disfrutar de esta presentación especial llena de emocionantes novedades y sorpresas.

13:00 h – Walt Disney Imagineering: 70 años haciendo posible lo imposible

Durante 70 años, Walt Disney Imagineering ha fusionado la imaginación con la tecnología de punta para crear experiencias revolucionarias. Este panel permitirá al público conocer a los Imagineers del pasado y del presente mientras analizan los elementos centrales de la creación y la innovación que hacen realidad los sueños de visitantes de todo el mundo.

15:45 h – ¡A explorar el mundo con la nueva generación de National Geographic!

La nueva generación de estrellas de National Geographic: Kristen Kish (“Restaurants at the End of the World”), Bertie Gregory (“Aventuras épicas con Bertie Gregory”), Mariana van Zeller (“Trafficked with Mariana van Zeller”), Jeff Jenkins (bloguero de viajes), y Dwayne Fields (“7 Toughest Days”); llevarán a la audiencia a los lugares más remotos de la Tierra en busca de paisajes impresionantes, vida silvestre extraordinaria, comidas exóticas, desafíos épicos y narraciones encubiertas.

17:00 h – D23 Duelo de preguntas y respuestas de estrellas de Disney

Nina West (“RuPaul’s Drag Race", Hairspray on Tour, D23 Mousequerade 2022) invitará a concursantes famosos y miembros de la audiencia a divertirse a través de un caleidoscópico mundo de juegos extraordinarios de Disney!