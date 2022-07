La estrella de la música Jon Bon Jovi se refirió recientemente a la relación que mantiene su hijo Jake junto a la estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown, en donde aseguró que la familia 'ama' a la conocida actriz británica.

Millie y Jake Bongiovi hicieron oficial su relación en junio de 2021, en donde la intérprete de Eleven llevó al joven de 20 años al estreno de la cuarta temporada de la serie de Netflix, para posteriormente continuar haciendo apariciones públicas en distintas alfombras rojas.

En enero de este año, la conocida actriz se refirió brevemente a su relación con Bongiovi en la Revista Seventeen mientras hablaba de su canción favorita de Olivia Rodrigo. "Me encanta ‘1 step forward, 3 steps back'. Me dan ganas de llorar cada vez. Creo que mi novio me va a matar si lo escucho más cerca de él”, agregó.

¿Qué opina Jon Bon Jovi sobre la relación de su hijo Jake con Millie Bobby Brown?

Una fuente conversó con Hollywood Life para entregar detalles sobre la situación, expresando que la familia del joven está encantada con la relación de ambos.

“El famoso padre de Jake Bongiovi, Jon, apoya mucho su relación con Millie, al igual que su madre, Dorothea”, expresó la fuente.

“Millie ha conocido a toda la familia de Jake y todos la adoran”, dijo la fuente. “No podrían estar más felices de que él esté con una mujer tan hermosa, cariñosa y amorosa”.

Asimismo agregó: "Muchas personas creen que Jake y Millie solo están experimentando el amor de cachorros jóvenes y que no durará, pero los padres de Jake saben que puede durar porque tenían la misma edad que Jake y Millie cuando comenzaron a salir en 1980”.