Tras la publicación del film en la cartelera de Netflix, la película logró ser unas de las más vistas en la plataforma streaming, lo que dió luz verde a una segunda parte que ha calificado a la actriz Millie Bobby Brown como unas de las estrellas jóvenes de Hollywood. Escrita por el guionista Jack Thorne y el dirigida por Harry Bradbeer, Enola Holmes 2 está por llegar al público.

¿Cuándo se estrena Enola Holmes 2 en Netflix?

Fanáticos de los detectives y casos misteriosos, anoten la fecha de estreno de la película que es el día el 4 de noviembre de 2022 a la plataforma streaming.

Millie Bobby Brown ama su personaje de Enola Holmes

La joven actriz, en conversación con EW, asegura su encanto por Enola Holmes, señalando que "enamoró de ella" cuando hizo la primera película. "Siempre dije que me encantaba interpretar a Once porque no solo lo hacía y luego dejaba de interpretarla. Me encanta poder interpretarla continuamente, y con la serie de libros Enola ... realmente soy optimista sobre el futuro".

Además, cuando la noticia de la segunda parte fue emitida en mayo del 2021, la actriz declaró, "¡No puedo esperar para volver a colaborar con mi familia de 'Enola Holmes'! Enola ocupa un lugar especial en mi corazón: es fuerte, intrépida, inteligente y valiente. Espero que los fans vean cómo continúa su viaje".

El regreso de Henry Cavill y la duda si aparecerá Sam Clafin en Enola Holmes 2

Por otro lado, se confirmó la re aparición de Henry Cavill como Sherlock Holmes. Aun que no se sabe si Sam Claflin volverá como Mycroft Holmes. El actor ha declarado en no tener problemas para recuperar a Claflin si así lo quisieran. Además, se mostró encantado de la idea con Digital Spy. "Me divertí mucho con este papel. Era algo que no esperaba del todo, de verdad... pero simplemente me enamoré de él y de la gente involucrada. Me enamoré del personaje".

Por el momento, se desconoce cuál será el nuevo misterio que tenga que resolver la joven detective. De hecho, lo único que se ha visto sobre su argumento es que todavía hay más tensiones que explorar en la familia Holmes.