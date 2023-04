La joven estrella de Stranger Things Millie Bobby Brown, ha logrado gran popularidad en redes sociales, en su cuenta de Instagram ya acumula casi 63 millones de seguidores, y recientemente ha publicado una imagen en la que se ve junto a su pareja y un gran anillo de compromiso. Tras dos años de relación se habrían comprometido y en la publicación la intérprete de 11 comentó lo siguiente “I’ve loved you three summers now, honey, but I want ‘em all (”Llevo queriéndote tres veranos, ahora, cariño, los quiero todos”, en español), una letra de una canción de Taylor Swift.

¿Con quién se casará la actriz Millie Bobby Brown?

La joven actriz Millie Bobby Brown de 19 años compartió su compromiso con Jake Bongiovi de 20 de años, hijo del cantante Jon Bon Jovi, la pareja se conoció a través de redes sociales y oficializaron su relación en marzo de 2022, y este año decidieron dar un paso más a su noviazgo, y todo apuntaba hacia un compromiso más formal ya que a principios de enero, la actriz se refería a él como su “compañero para toda la vida”, algo que dejaba claro el buen momento que estarían pasando como pareja. Por su parte Jake publicó un par de fotos en su Instagram con la descripción “Forever” dónde se aprecia a la pareja en la playa dónde probablemente fue dónde le pidió que se casará con él.

Fue en la gala de los BAFTA de 2022 donde la pareja posó alegremente juntos en la alfombra roja de los premios, de hecho en las fotos se puede evidenciar como él la mira enamorado. Jake desde entonces comenzó a apoyar a Millie y la acompañaba a los estrenos y las presentaciones de sus películas y series.