Guillermo del Toro es uno de los directores más importantes de Hollywood. Sus películas de autor han logrado posicionarse como excelentes largometrajes. Una de sus últimas cintas es Pinocho, la cual es una adaptación oscura del cuento infantil. La historia transcurre en la dictadura fascista en Italia, donde, además, según del Toro, existió una escena, donde aparecía Mussolini pero que finalmente se decidió no mostrar en la cinta. Una escena realmente escalofriante.

¿Cuál es la escena de Pincho que eliminó Guillermo del Toro?

Durante una conversación con Comicbook, el director, Guillermo del Toro y su codirector, Mark Gustafson, revelaron que la escena era que el dictador Benito Mussolini le disparara Pinocho, sin embargo, nada de eso terminó en la película.

“Lo teníamos (a Mussolini disparando a Pinocho) desde el principio, pero originalmente lo pensamos como un pelotón de fusilamiento", explica del Toro; a lo que Gustafson añade: "Lo teníamos como un pelotón de fusilamiento en la playa. Parecía un poco oscuro, así que recobramos el juicio". Una escena realmente impactante, no obstante, no fue ese el motivo para que acabasen cambiando la escena: "La cuestión era el ritmo. Ya habíamos rodado la mayor parte de esa escena, pero la película hacía una gran pausa para una escena que simplemente no era necesaria", continúa del Toro, "Dijimos: «Seamos más razonables y disparémosle directamente»".

Además, aquella no fue la única escena que terminó relegándose de la cinta, sino que también, la muerte de Sebastián J. Grillo a manos de Pinocho, pero se decidió que el insecto simplemente fallece de viejo.

¿Cuál es la sinopsis de Pinocho de Guillermo del Toro?

La descripción oficial entregada por la plataforma señala lo siguiente:

El ganador del Óscar Guillermo del Toro reinventa la historia de la marioneta de madera en un asombroso musical con animación cuadro por cuadro.

¿Dónde ver la película de Pinocho de Guillermo del Toro?

El largometraje puedes verlo a través de la plataforma streaming de Netflix.

¿Cuál es el reparto de Pinocho de Guillermo del Toro?

Su elenco principal es conformado por: