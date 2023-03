El pasado martes 21 de marzo Romeo Santos realizó el primer concierto de su gira “Fórmula Vol. 3” en el Movistar Arena, al show asistieron diversos famosos como Karla Melo, Michelle Carvalho, Daniela Aranguiz, Ignacia Antonia, y Sabrina Sosa que vivió un romántico momento junto al Rey de la Bachata.

La modelo argentina se encontraba en las primeras filas del recinto y a lo largo del show intercambiaron miradas hasta que el cantante de bachata se acercó a ella y le pidió un beso en la mejilla, Sosa por supuesto accedió y el intérprete de “Noche de Sexo” giró la cara dándole un beso a la trasandina. Conoce a continuación lo que dijo la modelo luego de este episodio junto al Rey de la Bachata.

¿Qué dijo Sabrina Sosa luego del beso con Romeo Santos?

Luego del show radio ADN conversó con la modelo Sabrina Sosa y ella comentó lo siguiente: “es mi noche, estoy en llamas la verdad. Soy re fanática de Romeo Santos voy a venir dos días y qué en la primera noche me pase esto es increíble. De hecho tenía una entrada para el costado y me dijeron que me tenían un lugar más adelante justo en el centro. Primero me tocó la mano y luego vino la parte del beso y fue sorpresa para mi”.

Romeo le pidió un beso y la modelo accedió pensando que iba a ser un beso en la mejilla, y señaló “no me lo espere en verdad pensé que iba a ser un beso en la mejilla, pero igual pasa en sus shows, y bueno lo agradezco yo feliz”.

Luego de esto le comenzaron a comentar por redes sociales que el artista la habría besado sin su consentimiento, comparando la situación con la polémica de Kiwi y Pamela Leiva, pero la modelo trasandina no se demoró en responder comentando qué “la diferencia está en que la Pame NO quería, y yo SÍ quería. Es sencillo de comprender”.