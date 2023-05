El 12 de mayo aquellos suscriptores de Apple TV pueden disfrutar de “Still”, el documental sobre la historia de Michael J. Fox que tiene de eje central una conmovedora entrevista donde cuenta su historia personal, su éxito en Hollywood y como ha sido enfrentar el parkinson desde que tenía 29 años.

El actor que logró un gran reconocimiento en la escena cinematográfica estadounidense luego de interpretar a Marty McFly sobre un posible reboot o secuela de “Volver al Futuro”, por su lado Christopher Lloyd quien protagonizó a Doc Brown en la franquicia. Conoce a continuación en RedCarpet los comentarios de los actores sobre un posible regreso de la película.

¿Qué dijo Michael J. Fox sobre el regreso de Volver al Futuro?

Fue en una entrevista con Variety que Michael J. Fox se refirió a un posible retorno de Volver al Futuro, a esto respondió “hagan lo que quieran, es su película, a mi ya me pagaron”. Según lo señalado por Fox el director y el escritor de la trilogía no estarían de acuerdo con continuar con la saga “Creo que Bob ha sido muy inteligente al respecto. No creo que se necesite un reinicio, porque ¿Vas a aclarar algo? ¿Vas a encontrar una mejor manera de contar la historia? Lo dudo.”

También le preguntaron en la entrevista sobre si alguna vez existió la idea de realizar una secuela tras el estreno de“Regreso al futuro parte 3” en 1990, y fue enfático en su respuesta “estoy seguro de que alguien pensó en ello”, además recordó lo que estaba viviendo en esa época con su enfermedad “estaba en las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson en ese momento, así que no sé si me hubiera gustado asumir eso. Inmediatamente después de que a la tercera parte le fuera bien, podría haber habido conversaciones al respecto, pero nunca me involucré en ellas”.

Mientras que Christopher Lloyd comentó que “si alguien tiene una idea brillante que justifique una cuarta película, podría suceder”.