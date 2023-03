Los conciertos han vuelto con todo a uno de los recintos más importantes de la Capital, el Movistar Arena. Durante este año se han confirmado a grandes artistas internacionales como los Red Hot Chili Peppers, María Becerra, Emilia, Wu-Tang Clan, Mauricio Turizo, Danny Ocean, Reik, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler entre otros. A pesar que la mayoría son cantantes internacionales los chilenos no se quedan atrás y también quieren quedar en la historia de los recitales del recinto del Parque O’Higgins.

Sabemos que el género urbano ha crecido enormemente en los últimos años, incluso han logrado colaboraciones soñadas con artistas internacionales como De La Ghetto, J Balvin, Juanka, Ñengo FLow y muchos más. Además de las canciones que los han posicionado a nivel mundial, han realizado diversos show y está vez se quieren tomar el Movistar Arena. Conoce a continuación en RedCarpet qué artistas urbanos tendrán su propio concierto.

Hasta el momento Cris MJ, Pablito Pesadilla, y Pailita tienen agendado su propio Movistar Arena para este año.

Welcome to my Concert de Cris Mj