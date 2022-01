Este 13 de febrero se realizará el Super Bowl LVI que estará dedicado al rap y al hip-hop: Eminem, Snoop Dogg, Mary J Blige, Kendrick Lamar y Dr. Dre serán las estrellas que se suban al escenario del SoFi Stadium de Los Ángeles. Entre los cinco artistas suman más de 40 premios Grammy y 19 álbumes de número 1 en la lista de Billdboard.

Allí, Tampa Bay Buccaneers espera estar para defender su corona. Sin embargo, la batalla por la gloria de la National Footballno será fácil y deberá deshacerse de varios rivales fuertes para lograrlo.

El cantante rapero estadounidense Eminem a sus 49 años se prepara para realizar un show que quede para la historia y se inmortalice como uno de los mejores del medio tiempo en el Super Bowl.

Desde hace varios meses se hablaba de que todo el conjunto de artistas que se presentará en el Super Bowl LVI, entre ellos Eminem, preparan canciones totalmente nuevas. Snoop Dogg ha afirmado que será 'legendario' para la historia del hip-hop.

Debido a la edición de 1993, que tuvo como invitado a Michael Jackson, el show del medio tiempo del Super Bowl tiene peso específico. Los fanáticos de la NFL y de la música esperan con ansías el espectáculo de corta duración pero de una intensidad y calidad inigualable que se supera año a año.

Han pasado artistas como: Prince, Madonna, Britney Spears, Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, Jennifer López, The Weekend y Shakira, entre muchos otros.

Eminem también conocido como “Slim Shady” podría interpretar canciones nuevas como "Higher".

Posiblemente sus éxitos legendarios que hagan saltar a los aficionados de sus asientos sean : Lose Yourself, Sing For The Moment pueden ser grandes opciones para cantar, así como también Stan, Forgot About Dre suena como posibilidad.