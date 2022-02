El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, más conocido como el Festival de Viña, es un certamen musical organizado por la Municipalidad de Viña del Mar. Se lleva a cabo cada año durante la última semana del mes de febrero y es el evento de música más grande, importante y reconocido en el continente americano, siendo calificado como el festival latino más importante del mundo.

Este espectáculo comenzó humildemente un 21 de febrero del año 1960 y fue alcanzado reconocimiento a nivel mundial. 59 festivales después, esta fiesta de la música sigue viva y se ha convertido en una tradición chilena.

Aunque las competiciones de música popular y folclórica fueron el origen del certamen, desde hace años se han relegado a un segundo plano y se ha dado preferencia a los artistas invitados, quienes son el verdadero plato fuerte del certamen.

Por el anfiteatro de la Quinta Vergara, han pasado artistas de todas las variedades musicales, desde la música docta hasta la música popular, abarcando diferentes artistas como Plácido Domingo, Daddy Yankee, Juan Luis Guerra, KC and The Sunshine Band, Miguel Bosé, The Police, Raffaella Carrá entre otros, que han deleitado a la Quinta Vergara o han alimentado al monstruo (llamado así al público por su voraz actitud frente a los artistas).

En el año 2020 se realizó la edición número 61 que contó con artistas como Ricky Martin, Mon Laferte, Ana Gabriel, Ozuna, Pedro Capo,entre otro. Edición que fue transmitida en vivo por Canal 13, TVN y FOX y radio para todas las audiencias nacionales e internacionales.

¿Por qué no habrá festival de Viña año 2022?

El Concejo Municipal de esta ciudad jardín, a 110 kilómetros de Santiago, resolvió cancelar el evento por criterios económicos y de aforo a petición de los canales de televisión que emiten el espectáculo.

Según indicaron en una reunión pública, realizar el evento siguiendo las medidas sanitarias y con un 35 % de capacidad (14.100 asistentes en total) acarrearía pérdidas para las estaciones.

Sin duda es una pena que este 2022 sea el segundo año sin Festival de Viña del Mar, ya que es un evento importante que le permite a los ciudadanos concluir su verano.