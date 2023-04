Sin duda la película más nombrada este fin de semana es Ghosted, la nueva cinta original de Apple TV+ y que reúne a Chris Evans con Ana de Armas en el protagónico.

Detrás de series como Ted Lasso o Severance; ahora el streaming sorprende con esta nueva película de acción con las dos estrellas del cine que vuelven a compartir pantalla en esta comedia de acción y que trae varias sorpresas.

Una de ella es los cameos, y es que a pesar de que las producciones de superhéroes eran líderes en esto, ahora cada vez más diferentes películas se dan la libertad de presentar apariciones sorpresa de varios artistas. Y en esta oportunidad hay varios guiños para los fans de Marvel.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Ghosted. Si no la has visto o no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Cuáles son los cameos de Ghosted?

Son varias las apariciones que se roban la película en un par de momentos bastante divertidos y que de seguro dos en especial hicieron emocionar a más de algún fan de Marvel Studios.

1. Tim Blake Nelson

El actor es uno de los villanos de la cinta, llamado Borislov y que amenaza con torturar al personaje de Evans hasta que llega Sadie y lo mata. Tim Blake Nelson tiene un recorrido amplio en el cine, y próximamente será el antagonista de Capitán América 4. Por lo mismo fue divertido enfrentarse a Evans, quien dejó el manto del Cap para dárselo a Sam Wilson (Anthony Mackie).

2. Anthony Mackie

Exactamente es Mackie quien tiene el segundo cameo más importante de la película, interpretando a un cazarrecompensas que atrapa a Cole y Sadie llamado El Nieto de Sam, referencia a un asesino en serie estadounidense conocido como El Hijo de Sam; aunque también e sospechosamente es el nombre de su personaje en la saga de los Avengers.

La aparición del actor fue una gran sorpresa para los fanáticos que vieron una vez más a Mackie y Evans compartir pantalla, aunque al final es atacado por el siguiente cameo.

3. John Cho

El tercer cameo es el actor surcoreano John Cho, conocido de películas como la nueva saga de Star Trek o Harold & Kumar. Este es otro recompenzas llamado Leopardo que mata a El Nieto de Sam y se lleva por unos segundos a los protagonistas, hasta que aparece un tercer asesino...

4. Sebastian Stan

Otro divertido cameo fue el de Stan, Bucky en la saga de los Vengadores y que hizo equipo junto a Mackie en la serie The Falcon and The Winter Soldier; además de tener una gran amistad en la ficción con Capitán América.

El actor interpretó a un nuevo asesino a sueldo llamado God y que mata a Leopardo, para luego ser atropellado por el personaje de Mackie quien ahora sí muere.

5. Ryan Reynolds

Y para coronar la lista de cameos, fue nada más y nada menos que Ryan Reynolds quien apareció unos segundos en pantalla casi al final de la película. Reynolds interpreta a Jonas, un antiguo amor de Sadie que aparece unos instantes en la batalla final solo para hacer reir como es característico del actor, contando que perdió partes de su cuerpo y ahora es bueno.

El actor se unió recientemente al UCM tras el acuerdo de Disney y Fox; por lo que Deadpool en su tercera película se espera que interactúe con más de algún personaje de Marvel Studios y los Vengadores.

¿Dónde ver Ghosted?

Ghosted, con Ana de Armas y Chris Evans, está disponible en exclusiva en Apple TV+.

Revisa el tráiler a continuación: