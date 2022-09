Ya estaba confirmadísima la película de los Thunderbolts para un par de años más en el cierre de la Fase 5 de Marvel Studios, pero esta tarde en la D23 Expo de Disney se confirmaron a los actores y personajes que darán vida a este grupo de anti-héroes, similar a lo que tiene DC Comics con el Suicide Squad.

En el panel de la película y tras algunos anuncios de Fantastic Four y Secret Invasion, se presentó el casting de los Thunderbolts con un video de la única que no pudo asistir, Florence Pugh, quien actualmente graba Dune 2 y estuvo hace unos días en la promoción de Don't Worry Darling.

Y quienes componen al equipo son los siguientes: Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes, Winter Soldier (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Taskmaster (Olga Kurylenko), U.S. Agent (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen) y su líder Valentina Alegra de Fontainte (Julia Louis-Dreyfus).

Llamativo el reparto de la película, considerando que se usarán a cuatro personajes que salieron en la producción Black Widow (Pugh, Harbour, Louis-Dreyfus y Kurylenko), a pesar de las críticas negativas que recibió la cinta protagonizada por Scarlett Johanson.

En cuanto a los demás personajes, Stan vuelve tras participar en varias películas de la saga y en la serie Falcon and the Winter Soldier, mientras que de la misma producción repite su papel Russel como el agente que portó el escudo del Capitán América por un momento. El equipo lo cierra Ghost, de Ant-Man and the Wasp.

Se esperaba que otros personajes pudiesen participar también de este grupo, como Daniel Bruhl como Baron Zemo y Tim Roth como Abominación, quien actualmente participa de la serie She-Hulk.

¿Cuándo se estrena Thunderbolts?

Thunderbolts tiene fecha de estreno para el 26 de julio del 2024 y será el cierre de la Fase 5 de Marvel Studios.