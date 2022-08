She-Hulk: Attorney At Law debuta en Disney+: ¿Cómo se transforma en She-Hulk y qué pasa en el primer capítulo?

Este jueves fue el estreno mundial de She-Hulk: Attorney at Law en Disney+ con su primer capítulo y los fans ya tienen varias preguntas en un episodio lleno de referencias, curiosidades y momentos icónicos.

Y es que con un tono más humorístico, la serie de Jennifer Walters (Tatiana Maslany) viene a mezclar un show de leyes con Marvel Studios, donde tendremos a la protagonista intentando llevar una doble vida de abogada y superheroína.

¡Atención! A continuación hay spoilers del primer capítulo de She-Hulk. Si aún no lo ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Qué pasó en el primer capítulo de She-Hulk?

La serie comienza con Jennifer Walters en su despacho de abogada y de inmediato sorprendiendo a los espectadores con un estilo de la serie que tendrá a la protagonista rompiendo la cuarta pared y hablándole al público.

Aquí cuenta los hechos de cómo se convirtió en She-Hulk, y nos traslada al momento de los sucesos cuando viajaba en auto con su primo, Bruce Banner.

Este episodio revela varios detalles, como qué pasó con Bruce tras Avengers Endgame y su conexión con Jennifer. Luego de tener un accidente que desencadena en que su primera adquiera sus poderes, Banner se esmera en ayudar a Jennifer a controlarlos.

La serie tiene a She-Hulk intentando llevar esta doble vida, ya que su principal interés es su trabajo y no le interesa ser una superheroína, pero al final del capítulo tiene que usar sus nuevos poderes para detener a una misteriosa mujer que irrumpe en un juicio.

¿Cómo se transforma Jennifer Walters en She-Hulk?

El momento tiene bastantes detalles, el primero es que Jennifer y Bruce tienen un accidente cuando aparece delante de ellos una nave de Saakar, planeta donde Hulk fue un gladiador en Thor: Ragnarok. De esto no se cuentan más detalles, pero de seguro mientras avance la serie se revelarán.

En este accidente la sangre de Bruce se mezcla con la de Jennifer, lo que la convierte inmediatamente en una Hulk. Pero, ¿por qué pasa esto?

Aquí Bruce estaba usando un artefacto que lo ayudaba a mantenerse en su forma humana, entonces al tener el accidente por primera vez sangra sin convertirse en Hulk. Por lo mismo nunca había pasado antes que el personaje sangrara y esto se pudiese mezclar con el ADN de otra persona.

Justo Jennifer, como se explica con los estudios de Banner, al ser su prima y compartir ciertos aspectos genéticos, se transforma en She-Hulk, solo que con aspectos mejorados que le ayudan a controlar mejor sus poderes e incluso a no tener una doble personalidad como sí tuvo Hulk a través de los años.

Hulk tiene una isla en México donde pasó todos los años del Blip uniendo su mente y la de Hulk, y aquí trae a Jennifer para ayudarla a ser She-Hulk, pero termina yéndose a los pocos días ya que no solo controla de gran manera sus poderes, no quiere ser una superheroína y busca seguir con su vida normal.

El episodio termina con Jennifer Walters volviendo a su vida y trabajando en un juicio, pero de pronto aparece Titania, villana de los cómics de She-Hulk e interpretada por la actriz Jameela Jamil (The Good Place). Rápidamente Jennifer la vence al convertirse en la monstruo verde, pero revelando su nueva identidad.

Todos los jueves se estrenará un nuevo capítulo de She-Hulk: Attorney at Law y podrás verla en Disney+.