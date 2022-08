Semana de estrenos en el streaming y este jueves fue el turno de She-Hulk: Attorney At Law, la nueva serie de Disney+ y Marvel Studios que tiene el primer vistazo a la prima de Hulk, Jennifer Walters (Tatiana Maslany).

La producción estrenó su primer capítulo en una apuesta diferente de Marvel y con un estilo bastante humorístico, que ha destacado la crítica en los últimos días. Los cameos también serán otra apuesta, ya que como se mostró en la promoción y en el primer episodio, Bruce Banner (Mark Ruffalo) desempeña un importante papel en la serie.

Y como toda producción del UCM, las escenas post-créditos son tema obligado y She-Hulk no es la excepción en su primer episodio.

¿Tiene escena post-créditos She-Hulk? ¿Cuántas?

Ya estaba confirmado que los capítulos de She-Hulk tendrán una escena post-créditos en cada capítulo, aunque más que revelar algún acontecimiento importante sobre la trama, tendrá tintes más cómicos.

El primer episodio de She-Hulk, que ya está disponible en Disney+, tiene una escena post-créditos.

¡Atención! A continuación hay spoilers del primer capítulo de She-Hulk. Si no lo has visto y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿De qué se trata la escena post-créditos de She-Hulk?

Una divertida escena tuvo el final del primer capítulo de She-Hulk, y que reúne a Jennifer con su primo Bruce tomando alcohol en la pequeña isla de Hulk.

Aquí siguen comentando sobre un tema que los distrajo en el capítulo, que es si Capitán América era o no era virgen. Jen se hace la borracha y engaña a Bruce para que le cuente si efectivamente el Cap no había estado con una mujer.

Finalmente Banner le confiesa que Steve Rogers perdió la virginidad en 1943, en una gira en medio de la guerra. Este detalle si bien no cambia en nada la trama, es bastante gracioso ya que en redes sociales todos estos años estaba la teoría de si el Vengador había estado o no con una mujer entre la guerra, estar congelado y las misiones con los Avengers.