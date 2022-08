She Hulk | ¿Cuándo y a qué hora se estrena la nueva serie de Marvel en Disney Plus?

She Hulk, la nueva serie de Marvel, está cada vez más cerca de estrenar su primer capítulo en el servicio de streaming Disney Plus.

La producción protagonizada por Tatiana Maslany junto con Mark Ruffalo, Tim Roth, Charlie Cox, entre otras estrellas contará la historia de Jennifer Walters, una abogada especialista en casos de personas con superpoderes, en su nueva vida como una superpoderosa verde.

Con la ayuda y guía de su primo Hulk (Ruffalo) explorará de que se trata ser un superhéroe a los 30 años.

El estreno de esta serie marcará la introducción de una nueva vengadora al Universo Cinematográfico de Marvel y a su vez, completará las series que tienen lugar en la Fase 4 que da inicio a la Saga del Multiverso.

¿Cuándo y a qué hora se estrena She Hulk en Disney Plus?

Si bien, en principio She-Hulk: Defensora de Héroes llegaría este 17 de agosto a Disney Plus, finalmente se modificó para el jueves 18 de agosto en el siguiente horario para Latinoamérica:

México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua: 2:00 AM

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 3:00 AM

Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 AM

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 AM