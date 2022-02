El gran evento deportivo Super Bowl está próximo a realizar la esperada final del 2022 que cuenta además con un esperado espectáculo musical en donde estarán presentes grandes estrellas de la música.

Una de las mayores sorpresas sobre la liga fue anunciada esta semana, en donde el reconocido mariscal del campo y 7 veces ganador del Super Bowl, Tom Brady, anunció su retirada deportiva tras 22 años en la NFL. El jugador de Tampa Bay Buccaneers conquistó su último anillo del SB el 2021 cuando su equipo derrotó a Kansas City Chiefs.



¿Quiénes se enfrentan en el Super Bowl 2022?

Los equipos que disputarán la gran final el próximo domingo 13 de febrero son Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals, quienes se enfrentarán en el SoFi Stadium en Inglewood, California.



¿Quién cantará el himno nacional?

Mickey Guyton, la estrella de la música country nominada a los Premios Grammy 2022 en las categorías Mejor Álbum Country, Mejor Canción Country y Mejor Interpretación Country Solo por su álbum Remember Her Name y su sencillo homónimo, cantará el himno nacional de los Estados Unidos en el masivo evento. Jhené Aiko, la cantante seis veces nominada al Grammy, interpretará "America the Beautiful".

Espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI de Pepsi tendrá en el escenario a grandes leyendas del rap. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar se presentarán en el masivo evento de este año.



¿Hay presentaciones previas?

El Festival de Música del Super Bowl 2022 se llevará a cabo desde el jueves 10 de febrero al sábado 12 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, y contará con las presentaciones de Halsey, Machine Gun Kelly, Blake Shelton, Gwen Stefani, Green Day y Miley Cyrus.