Próximamente en "The Boys": Homelander le presentará su familia secreta a Stormfront

"The Boys" ya está en su recta final. Este viernes debutará el penúltimo episodio de la segunda temporada, el que fue bautizado como "Butcher Baker Candlestick Maker".

Un adelanto revelado por Amazon Prime Video reveló que el capítulo mostrará el momento en que Homelander le presentará su familia secreta a su compañera Stormfront, después de prácticamente se han convertido en pareja, además de haber revelado los verdaderos planes racistas que tiene Vought.

Stormfront entonces conocerá a Ryan, el hijo del líder de "Los 7" con la esposa de Billy Butcher, Rebecca.

"Ella es mi novia, Stormfront. Creo que nos veremos más seguidos", indicó Homelander, para luego recalcar: "quiero que seamos una familia".

El adelanto también muestra como "Los 7" ya reconocen a Starlight como un "topo" al interior del equipo y Homelander la trata derechamente de traidora. En tanto, Hughie pide ayuda a Lamplighter para rescatarla.

