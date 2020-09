¡Es oficial! Productor celebra que el spin off de "The Boys" se haga realidad

El productor de "The Boys", Eric Kripke, confirmó que el desarrollo de un spin off para la popular serie es real, por medio de una publicación que concretó a través de Twitter y tras la filtración de los planes que tenía Amazon Prime Video entre manos.

Kripke compartió el tuit con la nota del medio espacializado Deadline sobre la producción derivada que se centrará en un mundo universitario y competitivo en el que los nuevos superhéroes entran en competencia para conseguir los mejores contratos y las ciudades más apreciadas.

"Es correcto, hijos de pe***", escribió Kripke en su perfil. "Pero de verdad, estoy muy agradecido de todos ustedes por hacer que The Boys sea un éxito tan grande".

"Estoy teniendo el momento de mi vida, así que no puedo agradecerles lo suficiente. Mucho, MUCHO más vendrá!", prometió el productor a los fanáticos.

La segunda temporada de "The Boys" se está emitiendo semanalmente y concluirá el próximo 9 de octubre con la liberación de su octavo episodio.

THAT'S RIGHT, MOTHERFUCKERS.

