Princesa Alba lanza nuevo sencillo "Dame" con guiño a sus inicios

Para Princesa Alba el 2020 sigue siendo un año lleno de oportunidades. A pesar de la pandemia y el confinamiento, la artista nacional ha lanzado una serie de sencillos que impulsaron su carrera. El más reciente de ellos es "Dame" y debutó justamente la tarde de este miércoles.

La canción busca dar un nuevo aire en su universo de colores y sonidos, al ser la sucesora de hits como "Mi Culpa", "Me Equivoqué" y "Ya No Quieres Quererme".

Trinidad Riveros, verdadero nombre de la artista, explicó que "este tema tiene un carácter mucho más empoderado, eso es algo que me hace mucho sentido luego de las historias que he presentado en las últimas canciones".

"Esta es una faceta que quiero explorar bastante en lo que se viene, es lo que estoy trabajando por estos días y es el paso que quería dar hace mucho tiempo en mis letras", añadió.

Con guiños al pop y el R&B, para de paso hacerle un guiño a sus orígenes en el trap, Princesa Alba está apuntando a expandir su potencial sonoro.

"Éste es un vuelco que quería dar hace rato en mi música, que no está predeterminada por un género en particular. Creo que es algo que he demostrado con todas las canciones que he sacado", destacó al presentar el tema.

El asunto es que "quise lanzar Dame porque siento que después de Ya No Quieres Quererme es como volver un poco a mis inicios".

Este es el videoclip oficial para "Dame", de Princesa Alba: