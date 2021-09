Princesa Alba aprovechó todo el tiempo que le dieron las cuarentenas para afinar detalles y perfeccionar al máximo el que es su primer disco de estudio que este viernes vio la luz: besitos, cuídate; trabajo que ahora sabemos regala a sus seguidores tanto pop como sanación.

Con este álbum, la artista chilena no deja completamente de lado sus orígenes en el género urbano, pero sí da rienda suelta a su lado más juguetón y colorido. Fluyendo entre géneros y con letras que hablan tanto de un quiebre amoroso, como del apoyo a las amigas, el perreo intenso, la sexualidad libre y hasta alcanzar la valoración propia como persona.

Pero claro, como dijo en un encuentro con la prensa en el que estuvo presente RedGol, "el pop es el hilo conductor" para un trabajo "autobiográfico" que también habla del empoderamiento femenino en general.

Pero también es un trabajo que busca recuperar heridas. Consultada por si besitos, cuídate también tuvo que ver con un proceso de sanación, Trinidad Riveros -verdadero nombre de la cantante- comentó que "para mí la música es terapia. Es parte de mi crecimiento mental, profesional. Obviamente, es súper terapéutico para mí botar todo lo que tengo en mi cabeza, trasladarlo a canciones y luego mirarlas en retrospectiva, porque estas canciones las escribí algunas hace tres años, otras el 2019, otras el 2020".

"Miro en retrospectiva y es como que me hace súper bien encontrarme con esas letras. Incluso hay veces en que me levanto insegura y escucho Narcisa, que es una canción sobre creerse la muerte y sobre amor propio, y es como 'verdad que yo soy esa', 'verdad, que me amo tanto'".

"Hay veces en que una se despierta más frágil, más vulnerable y está bacán este auto recuerdo. Como esta alarma que son estas canciones y que son mi diario. Para mí, mi música es un diario y es bacán verlas en retrospectiva", puntualizó.

Por otro lado, la artista no olvida sus orígenes y siempre lleva a Colo Colo en el corazón, por lo que en medio de la presentación de la placa con la prensa se dio el tiempo de hablar de su conexión actual con el cuadro albo.

