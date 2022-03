La actriz de West Side Story sorprendió al público al revelar que no había sido invitada al evento.

Premios Oscar 2022 | Rachel Zegler presentará una categoría tras controversia por no ser invitada

Una inesperada controversia se generó a solo días de la 94 entrega de los Premios de la Academia, luego de que Rachel Zegler, protagonista de la cinta West Side Story no fuera invitada a la ceremonia que se realizará este domingo.

Todo ocurrió el pasado lunes, cuando la actriz respondió en sus redes sociales al comentario de un fan en donde señaló que no fue invitada a la ceremonia, indicando que intentó conseguir una invitación, pero finalmente no pudo obtenerla, a pesar de que West Side Story, película que protagoniza esta nominada en 7 categorías.

“No puedo esperar a ver qué te pondrás en la noche de los Oscar”, comentó un fanático en la publicación, lo que provocó la respuesta sincera de Zegler: “No estoy invitada, así que pantalones y la franela de mi novio”.

Asimismo, agregó: "No sé, lo he intentado todo, pero no parece estar sucediendo. Apoyaré ‘West Side Story’ desde mi sofá y estaré orgulloso del trabajo que hicimos tan incansablemente hace 3 años. Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, así es como funciona a veces, supongo. gracias por toda la conmoción y la indignación, yo también estoy decepcionada, pero eso está bien. Estoy muy orgullosa de nuestra película”, declaró.

Tras esto, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas habría invitado a Zegler a presentar en la ceremonia, señala The Hollywood Reporter. Según fuentes de THR, el horario de Zegler está en proceso de modificación para permitirle asistir a la ceremonia. Actualmente se encuentra en Londres filmando la nueva versión de acción en vivo de Blancanieves de Disney, en la que tiene el papel principal.