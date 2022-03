Queda un poco más de una semana para los premios Oscar 2022 y los cinéfilos ya están ansiosos de conocer a quiénes serán los grandes ganadores de la mágica noche que tendrá como anfitrionas a Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall.

Como es habitual, la categoría más esperada es a Mejor Película donde compite CODA, El callejón de las almas perdidas, No miren arriba, Dune, Drive My Car, Belfast, Licorice Pizza, El Poder del Perro, Amor Sin Barreras y Rey Richard: Una familia ganadora.

Cabe destacar que nuestro país también será parte de la ceremonia con la nominación de Bestia, producción del chileno Hugo Covarrubias que sigue a Ingrid, una mujer que trabaja en la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile (DINA) en 1975, a Mejor Cortometraje.

Eso no es todo, porque la película Spencer de Pablo Larraín también obtuvo una nominación. La protagonista Kristen Stewart competirá en la categoría de Mejor Actriz junto con Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Madres Paralelas) y Nicole Kidman (Being the Ricardos).

¿Cuándo son los Premios Oscar 2022?

Los Premios Oscar 2022 se llevarán a cabo el próximo domingo 27 de marzo desde las 21:00 horas a través de los canales TNT, TNT Series y CNN Chile. TNT comenzará su cobertura anticipadamente, con un pre-show Punto de Encuentro a partir de las 19:30 horas.