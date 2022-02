El pasado 20 de enero se estrenó en los cines chilenos, Spencer, la nueva película del director chileno Pablo Larraín protagonizada por Kristen Stewart.

La producción que cuenta está basada en la Princesa Diana, tuvo una buena recepción por parte del público y también de la crítica especializada, especialmente por la gran actuación de Stewart, por lo que se esperaba que la cinta fuese nominada en alguna de las categorías de los premios Oscar.

Cabe destacar que Spencer relata tres días particulares de Lady Di que son cuando viajan como familia a Sandringham House para pasar la fiestas de Navidad. Pese a que la relación entre Diana y el Príncipe Carlos estaba distanciada, esta se hizo más evidente por el coqueteo explícito de este último con su actual esposa, Camila Parker-Bowles.

¿Quiénes compiten contra Kristen Stewart en los Oscar y en qué categoría?

Este martes se dio a conocer a los nominados para los Premios Oscar a realizarse el próximo 27 de marzo, y pese a que Spencer no obtuvo una nominación a la categoría Mejor Película, sí lo consiguió a través de Kristen Stewart.

La actriz fue seleccionada en la categoría de Mejor Actriz por su papel como Diana de Gales, donde tendrá que competir contra Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Madres Paralelas) y Nicole Kidman (Being the Ricardos).